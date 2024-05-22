بديلًا لـ معلول.. الاهلي يجدد مفاوضاته مع نجم المغرب

جدد مسئولو النادي الاهلي مفاوضاتهم مع الدولي المغربي يحيى عطية الله، لاعب سوتشي الروسي تمهيدًا لضمه خلال الميركاتو الصيفي القادم.

وجاء قرار الاهلي بتجديد المفاوضات مع يحيى عطية الله، خاصة بعد إصابة علي معلول بقطع في وتر أكيلس وغياب اللاعب عن باقي مباريات الفريق في الموسم الجاري.

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ويضم الاهلي بين صفوفه كريم الدبيس والذي لا يلقى قناعة كبيرة من السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأحمر.

وكان كولر قد دفع بكريم فؤاد في مركز الظهير الأيسر بدلًا من علي معلول الذي خرج مصابًا في مباراة الترجي الأخيرة بذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وحسم التعادل السلبي نتيجة مباراة الاهلي والترجي التونسي بذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا، حيث يسعى المارد الأحمر للفوز في المباراة من أجل تحقيق لقب البطولة.

ويعد المارد الأحمر هو صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا برصيد 11 بطولة، آخرها العام الماضي بالفوز على الوداد المغربي في المباراة النهائية بثلاثية مقابل هدفين.