النصر السعودي يقدم عرضًا فلكيًا للتعاقد مع نجم مانشستر يونايتد

قدمت إدارة نادي النصر السعودي، عرضًا فلكيًا للحصول على خدمات برونو فيرنانديز، نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأشارت التقارير إلى أن برونو فيرنانديز يرغب في راتب ضخم لتأمين مستقبله خلال الفترة المقبلة لقبول عرض النصر أو غيره.

وذكرت أن عقد برونو فيرنانديز سوف ينتهي مع مانشستر يونايتد بعد عامين، أي في عام 2026.

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وأوضحت أن إدارة الشياطين الحمر لا يستطيعون تلبية طلبات اللاعب للتجديد واستمراره مع النادي في موضع شك.

يشار إلى أن برونو فيرنانديز صاحب الـ29 عامًا، كان قد انضم إلى صفوف مانشستر يونايتد خلال فترة الانتقالات الشتوية عام 2020، قادمًا من سبورتنج لشبونة.

ويستعد النصر لمواجهة نظيره الرياض، في الجولة الثالثة والثلاثين من بطولة الدوري السعودي للمحترفين، غدًا الخميس.

ويحتل العالمي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 78 نقطة.