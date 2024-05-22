حسام حسن يفاجئ الشناوي قبل مواجهتي مصر ضد بوركينا فاسو وغينيا بيساو

فاجأ حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر الأول محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي بإخطاره بضمه في معسكر يونيو القادم.

واستقر حسام حسن على ضم الشناوي لكونه عائدًا من إصابة الكتف قريبًا، وذلك أثناء مشاركته مع منتخب مصر في بطولة أمم إفريقيا الأخيرة.

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ولم يشارك محمد الشناوي في أي مباراة رسمية مع النادي الاهلي منذ عودته من الإصابة لا أساسي أو بديل، حيث يعتمد كولر على مصطفى شوبير في مركز حراسة المرمى للفريق الأحمر.

واستقر حسام حسن على استدعاء 15 لاعبًا من النادي في معسكر يونيو المقبل وهم..

حسين الشحات – محمد هاني – محمد عبد المنعم – ياسر إبراهيم – مروان عطية – إمام عاشور – أحمد نبيل كوكا – رامي ربيعة – أكرم توفيق – مصطفى شوبير – أحمد عبد القادر – عمر كمال عبد الواحد – محمود عبد المنعم كهربا- محمد مجدي أفشة،محمد الشناوي.

ويحتل منتخب مصر صدارة جدول ترتيب مجموعته بتصفيات إفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم وذلك برصيد ست نقاط، فيما يأتي منتخب بوركينا فاسو في الوصافة برصيد أربع نقاط.