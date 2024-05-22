بن شرقي يضع شرطا قبل العودة لـ الزمالك

وضع الدولي المغربي أشرف بن شرقي، لاعب الريان القطري شرطًا من أجل الموافقة على العودة لنادي الزمالك خلال الميركاتو الصيفي القادم.

وتواصل مسئولو نادي الزمالك مع أشرف بن شرقي من أجل العودة للفريق الأبيض خلال الفترة المقبلة، على أمل حل أزمة القيد المفروضة على النادي بسبب قضية خالد بوطيب.

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واشترط بن شرقي الحصول على 1.5 مليون دولار كراتب في الموسم من أجل العودة إلى نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

من جانبه خاطب مجلس إدارة نادي الزمالك مسئولو الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لاستعجاله في إرسال مكافآت الفوز بلقب الكونفيدرالية الإفريقية التي تبلغ 2 مليون دولار؛ وذلك من أجل إنهاء أزمة مستحقات بوطيب لرفع القيد عن نادي الزمالك.

وتوج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بلقب الكونفيدرالية الإفريقية بعد الفوز على نهضة بركان المغربي في إياب نهائي البطولة بهدف دون رد أحرزه أحمد حمدي.