"على خطى توني كروس".. لاعب الإسماعيلي السابق يعلن اعتزاله كرة القدم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

أعلن إبراهيم يحيى لاعب الإسماعيلي وإنبي السابق، اعتزاله لعب كرة القدم نهائيا، وكتب عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام": "على خطى توني كروس، أعلن اعتزالي كرة القدم وبشكر الله عز وجل أولا".

وأضاف: "ثم بشكر كل شخص محترم تعاملت معه في هذا المجال، من عامل غرفة ملابس أو إداري او طبيب أو مدرب، وكل لاعب كان نعم الأخ والصديق لي في الملعب وبرا الملعب".

وعلق محمد مجدي "أفشة" لاعب النادي الأهلي، إذ أنهما تزاملا سويا في نادي إنبي: "الشرف ليا يا حبيبي إني لعبت معاك، ربنا يكرمك في اللي جاي".

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