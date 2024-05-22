"الأول في العالم".. باير ليفركوزن على بعد خطوة من إنجاز تاريخي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

يواجه باير ليفركوزن الألماني نظيره أتالانتا الإيطالي، في العاشرة مساء اليوم، على ملعب "أفيفا" في دبلن عاصمة جمهورية أيرلندا، في إطار منافسات نهائي الدوري الأوروبي.

ويتبقى خطوة وحيدة لباير ليفركوزن، على تحقيق إنجازا تاريخيا، كأول فريق في الدوريات الخمسة الكبرى، ينهي موسمه دون أي هزيمة، وتوج ليفركوزن بالدوري الألماني، للمرة الأولى في تاريخه، دون أي هزيمة.

وفي حالة فوز الفريق ببطولة الدوري الأوروبي اليوم، سيكون أول فريق في العالم، يحقق ثلاثية دون أي هزيمة.

وكان روما الإيطالي قريبا من تحقيق الإنجاز السابق في موسمه التاريخي 2011-2012، إلا أنه خسر نهائي كأس إيطاليا، ضد نابولي، كما أنه لم يخض أي بطولة أوروبية خلال هذا الموسم.

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