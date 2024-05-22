"محاط بالحمقى".. محمد صلاح يقرأ كتابا جديدا (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

نشر المحترف المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، صورة غلاف كتاب يقرأه، عبر خاصية "القصص القصيرة"، على حسابه الرسمي عبر موقع "إنستجرام".

ويحمل غلاف الكتاب الذي يقرأه صلاح، اسم "محاط بالحمقى"، الأنماط الأربعة للسلوك البشري، للكاتب توماس إريكسون.

ويدور الكتاب الذي يقرأه صلاح، حول فكرة الأشخاص الذين لديهم ملفات تعريف سلوك مختلفة، إذ أنه لا يمكن التعامل مع الجميع بنفس الطريقة، وكذلك كيف يرى الناس أنفسهم بالعلاقة مع بيئتهم، ويُقسم أريكسون أنماط السلوك في الكتاب إلى أحد هذه الألوان، الأحمر، والأصفر، والأخضر، والأزرق.

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