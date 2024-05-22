شكرا لقرائتكم خبر عن غموض موقف شحاتة من المشاركة مع الزمالك أمام فيوتشر بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لم يحسم الجهاز الفنى لفريق الزمالك بقيادة البرتغالى جوزيه جوميز موقف محمد شحاتة لاعب الفريق من المشاركة في مباراة الأبيض المقبلة أمام مودرن فيوتشر في الدورى، من عدمه في ظل اصابته بشد في السمانة.

و يلتقى الزمالك مع مودرن فيوتشر غدا الخميس في الجولة الرابعة و العشرون من بطولة الدورى، بالمباراة التي تقام بإستاد المقاولون العرب

وتعرض محمد شحاتة إلى إصابة بشد في السمانة خلال مباراةالفريق امام نهضة بركان بنهائى الكونفدرالية التي توج بها الأبيض بهدف سجله أحمد حمدى لاعب الزمالك.

ويخشى جوميز الدفع بشحاتة في مباراة فيوتشر، حتى لاتتفاقم الإصابة ، ووقتها يفقد الفريق اللاعب أكثر من مباراة.