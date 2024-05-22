شكرا لقرائتكم خبر عن أمين صندوق الزمالك: مكافأة الكونفدرالية تغطي جزء من تكلفة رفع القيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق حسام المندوه أمين صندوق نادي الزمالك، على أزمة إيقاف القيد المفروض على ناديه، من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بسبب عدم سداد مستحقات لاعبه السابق المغربي خالد بوطيب، والتي بلغت مليونا و900 ألف يورو.

وقال حسام المندوه خلال استضافته في برنامج "صباحكو رياضة"، المذاع عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة وتقدمه الإعلامية نجلاء حلمي: "أكثر الأزمات التي واجهتنا منذ قدومنا، هي الإيقاف المتتالي للقيد، وبقينا في صداع مزمن بسببها، وكنا بنتهاجم في الوقت اللي بنحل فيه الأزمة".

وأشار أمين صندوق الزمالك: "في هذا التوقيت الفوز بالبطولات هو الحل، من أجل إيجاد موارد دخل لتغطية حجم الإنفاق، والعائد وراء الفوز بالكونفدرالية سيغطي جزء من الغرامة، وأنفقنا 50 مليون جنيه، بدالات سفر وتذاكر طيران وحجز فنادق وخلافه خلال خوض مباريات أفريقيا".

وأضاف المندوه: "نسعى لإنهاء أزمة خالد بوطيب في أقرب توقيت، خاصة وأننا نشعر أن الزمالك مثل المريض، المصاب بمرض في القلب ولكن لابد من أن تتم معالجة الوريد، قبل أن يتم إنعاش القلب من أجل إفاقة الحالة، وبعد أن نحل جزء من المشكلة ندخل في مشكلة أخرى، والحل حاليًا هو خلق مناخ جيد، وتذليل العواقب وليس التوقف أمام المشكلة".

وزاد: "أحب أن أطمئن جماهير الزمالك، من قام بحلها أول مرة يستطيع الحل في الثانية والثالثة وهكذا، هذا تحد كبير من العديد من التحديات التي تواجهنا، ولابد أن ننهي هذه الأزمة سريعًا، حتى نستطيع التعاقد مع لاعبين مميزين في أقرب وقت، ونحمل على عاتقنا هذه المشاكل وحلها دون تصديرها للجماهير".

وتحدث المندوه عن إمكانية رحيل صانع ألعاب فريقه أحمد سيد "زيزو"، للاحتراف الخارجي خلال الميركاتو الصيفي المقبل، واستفادة الأبيض من وراء رحيل اللاعب ماديًا قائلا: "أحمد سيد زيزو أصل من أصول نادي الزمالك، وبطل من أبطال القصة الحقيقية في تاريخ الأبيض".

وأضاف أمين الصندوق "لم ولن نتحدث في إمكانية رحيل زيزو مطلقًا، وهناك توافق وترحاب من قبل اللاعب والنادي بالتجديد، وجلسنا بالطبع سويًا واتفقنا على بعض البنود، ولكن سنجلس مرة أخرى لنرى كيف وصلت الأمور".

وأشار أمين صندوق الزمالك: "الأهم هو رغبة الطرفين وهناك توافق بيننا، ويهمنا أن يكون اللاعب مرحبا باستكمال مشواره مع الأبيض.. وأي حاجة هتريح اللاعب احنا هنعملها".