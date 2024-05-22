شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الزمالك: لم نفاوض لاعب نهضة بركان.. وموقف الفريق فى الدورى غير جيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد سالم المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك إن مجلس الإدارة كان في احتياج لتحقيق بطولة كأس الكونفدرالية، والتى توج بها الفريق على حساب نهضة بركان المغربى، خاصة وأن البطولة ستفرق فى مسيرة الفريق.

وقال أحمد سالم فى تصريحات لبرنامجح وان تو الذى يذاع عبر أثير أون تايم سبورت أف أم :" سنسدد غرامة البرتغالي روي أجواش خلال الأيام القليلة المقبلة".

وأشار سالم إلى أن موقف الزمالك ببطولة الدورى غير جيد والفريق سيسعى للعودة للمنافسة على البطولة"، وفيما يخص أحمد حمدى لاعب الفريق فسوف يجرى جراحة الرباط الصليبي في ألمانيا .

وشدد المتحدث الرسمي على أن إدارة الزمالك تعاقدت مع أكثر من لاعب تحسباً لوقف القيد في أي وقت، مشيرا إلى أن البرتغالي جوزيه جوميز سيحدد الراحلين عن الفريق والصفقات الجديدة أيضا.

واختتم قائلا:"تصرف ياسين لبحيري مع نبيل عماد دونجا كان رائعا، والزمالك لم يدخل في أي مفاوضات مع يوسف الفحلي لاعب نهضة بركان لضمه في فترة الانتقالات الصيفية".