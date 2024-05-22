شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس إنبى: عقد زياد كمال مع الزمالك به 6 أو 7 بنود امتيازات مادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أيمن الشريعى رئيس نادى إنبى، إن عقد زياد كمال المنتقل إلى نادى الزمالك على سبيل الإعارة لمدة موسمين ونصف، به 6 أو 7 بنود للاستفادة والحصول على امتيازات مادية.

وأوضح أيمن الشريعى خلال تصريحات إذاعية لبرنامج 10 و10 مع محمد الليثى عبر إذاعة أون تايم سبورت إف إم على موجات 93.7 قائلا: "زياد كمال حاليا يلعب لنادى الزمالك، حيث يناقش الفريق الأبيض على البطولات منها بطولة الدورى الممتاز لذلك هناك بعض التحفيزات له للتألق والظهور بشكل جيد".

وأضاف أيمن الشريعى: "لم أقبل بقرار الاتحاد المصرى لكرة القدم باعتماد فريق الأهلى بطلاً لبطولة الدورى مواليد 2003 وسوف أقوم بتصعيد الأمر خلال المرحلة المقبلة".

وبات نادي إنبي من حقه الحصول على خمسة ملايين جنيه من نادي الزمالك بعد تتويج الأخير بلقب الكونفيدرالية الأفريقية، حيث أكد مصدر لـ"الخليج 365" أن نادي إنبي وضع بندا في عقد زياد كمال يمنحه الحصول على 5 ملايين جنيه حال تتويج اللاعب ببطولة قارية مع الفريق الأبيض.

ومن المقرر أن تشهد الساعات المقبلة مطالبة النادي البترولى لمسئولي الزمالك بمبلغ خمسة ملايين جنيه.