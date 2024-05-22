شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يكشف حقيقة المفاوضات مع المغربى أشرف بن شرقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مسئول في نادى الزمالك عن حقيقة التفاوض مع أشرف بن شرقى لاعب الفريق السابق، والريان القطرى الحالي لتدعيم صفوف الفريق خلال الانتقالات الصيفية.

وقال المصدر في تصريحات لـ"الخليج 365"، إن الزمالك لن يتحدث عن أي مفاوضات مع أي لاعب إلا بعد رفع إيقاف القيد الذى وقعه الاتحاد الأفريقي على النادى خلال الأيام الماضية.

وأضاف المصدر أن الشغل الشاغل في الوقت الحالي لمجلس الإدارة هو حل أزمة القيد، وبعد ذلك سيتم تحديد الصفقات المطلوبة من جانب الجهاز الفني بقيادة البرتغالى جوميز.

ويبدأ مسئولو نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب خطوات إنهاء أزمة إيقاف القيد التي تم توقيعها على الفريق لمدة 3 فترات، من جانب الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بسبب مستحقات خالد بوطيب لاعب الفريق السابق، وبسبب مستحقات روى أجواش مساعد البرتغالى فيريرا مدرب الفريق السابق، سيتم إنهاؤها خلال الأيام القليلة المقبلة.