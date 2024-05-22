شكرا لقرائتكم خبر عن السولية يقترب من العودة لتدريبات الأهلى.. وصعوبة لحاقه بموقعة الترجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب عمرو السولية لاعب الأهلي من الانتظام في تدريبات فريقه الجماعية خلال الساعات القادمة، بعدما أدى اللاعب المرحلة الأخيرة في التأهيل والتي كانت عبارة عن الجري حول الملعب.

واشتكى عمرو السولية من الإصابة بشد في العضلة الضامة تسببت في ابتعاده عن المشاركة في مباريات الأهلي الأخيرة وأبرزها ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وبات موقف السولية من اللحاق بمباراة الترجي التونسي يوم السبت المقبل في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وبدأ الأهلي الاستعداد لمواجهة الترجي التونسي في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا باستاد القاهرة، حيث بدأ مارسيل كولر المدير الفني للفريق مران الأمس بمحاضرة فنية، تحدث خلالها مع اللاعبين عن بعض الأمور الفنية الخاصة بمباراة الذهاب التي انتهت بالتعادل السلبي.

وخاض الأهلى فقرة بدنية بجانب بعض الجمل التكتيكية وفقرة لحراس المرمى تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب حراس المرمى بالفريق، فيما واصل عمرو السولية لاعب وسط الفريق خوض برنامج تأهيلي للتعافي من إصابة العضلة الضامة التى أبعدته عن تدريبات ومباريات الأهلي الأخيرة.