شكرا لقرائتكم خبر عن على معلول يفاضل بين ألمانيا وقطر لإجراء برنامجه التأهيلى بعد جراجة أكيلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفاضل علي معلول لاعب الأهلي بين ألمانيا وقطر لإجراء عملية التأهيل بعد الإصابة بقطع جزئي في وتر أكيلس وإجراء عملية جراحية خلال اليومين الماضيين.

ويفاضل معلول بين أداء فترة التأهيل في ألمانيا في نفس مركز التأهيل الذي أدى به محمد الشناوي برنامجه عقب الإصابة بخلع في الكتف، أو مركز اسباير في قطر والذي أدى فيه أكثر من لاعب بالأهلي تأهيله مثل أكرم توفيق ومحمود متولي وكريم فؤاد.

وأجرى معلول عملية جراحة وتر أكيلس وحصل على راحة لمدة أسبوعين قبل بدء برنامج التأهيل من الإصابة، تمهيدا للعودة إلى الملاعب مع نهاية الموسم الحالي أو بداية الموسم المقبل.

وبدأ الأهلي الاستعداد لمواجهة الترجي التونسي في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا باستاد القاهرة، حيث بدأ مارسيل كولر المدير الفني للفريق مران الأمس بمحاضرة فنية، تحدث خلالها مع اللاعبين عن بعض الأمور الفنية الخاصة بمباراة الذهاب التي انتهت بالتعادل السلبي.

وخاض الفريق فقرة بدنية بجانب بعض الجمل التكتيكية وفقرة لحراس المرمى تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب حراس المرمى بالفريق.

فيما واصل عمرو السولية لاعب وسط الفريق خوض برنامج تأهيلي للتعافي من إصابة العضلة الضامة التى أبعدته عن تدريبات ومباريات الأهلي الأخيرة.