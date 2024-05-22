شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يسدد مستحقات روى أجواش خلال 72 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجهز مسئولو نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب باقى مستحقات روى أجواش مساعد البرتغالى فيريرا المدير الفني السابق للفريق، والتي تبلغ 26 ألف دولار لسدادها قبل أن يتم إيقاف القيد على النادى 3 فترات .

وكشف مصدر مسئول بنادى الزمالك أنه من المقرر أن يتم سداد المستحقات إلى المدرب خلال 72 ساعة على أقصى تقدير، خاصة وأن المبلغ لا يستحق كل هذه الازمات.

وأعلن الاتحاد الدولى فيفا إيقاف قيد الزمالك 3 فترات بدءا من 15 مايو بسبب كمستحقات روى أجواش، التى كان مقرر سدادها أبريل الماضى، إلا أن انشغال الزمالك بالكونفدرالية حال دون ذلك.

وأكد أحمد سالم، المتحدث الرسمي لنادى الزمالك فى تصريحات سابقة، أن أزمة إيقاف القيد التي أعلنها الاتحاد الدولي فيفا جاءت بسبب مبلغ 26 ألف دولار، باقي مستحقات روى أجواش وكشف لـ"الخليج 365" أن المبلغ كان مقرر سداده نهاية الشهر الماضى إلا أن انشغال الزمالك بالكونفدرالية والسفر إلى المغرب لخوض ذهاب المباراة النهائية حال دون ذلك.