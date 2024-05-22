شكرا لقرائتكم خبر عن مشوار الترسانة وحرس الحدود قبل مواجهة اليوم في دورة الترقى للممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الترسانة فى الخامسة مساء اليوم الأربعاء، تحديا صعبا أمام فريق حرس الحدود على ملعب حسن الشاذلى بالترسانة، فى أولى مباريات دورى الترقى المؤهلة للدورى الممتاز فى الموسم المقبل.

مشوار الترسانة للتأهل

حسم فريق الترسانة الصعود لدورى المحترفين مبكرا وبفارق 15 نقطة عن الفيوم صاحب المركز الثاني، بعدما خاض 16 مباراة انتهت 13 منها بالفوز و3 مباريات بالتعادل ولم يخسر الفريق أي مباراة هذا الموسم، وأحرز لاعبو الترسانة 35 هدفا واستقبلت شباكهم 5 أهداف.

مشوار حرس الحدود

أما حرس الحدود فخاض 28 مباراة في دورى المحترفين على مرحلتين، حصد خلالها 49 نقطة جعلته في المركز الثالث، نجح في تحقيق الفوز في 11 مباراة وتعادل في 16 لقاء وخسر مباراة واحدة فقط، سجل أبناء الحرس 34 هدفا واستقبلت شباكهم 22 هدفا.

مواجهات الفريقين

وتعد مباراة اليوم الثالثة عشر تاريخيا بين الفريقين، حيث تواجه الفريقان فى 12 مباراة من قبل كان التفوق فيها لحرس الحدود الذى حقق 7 انتصارات فى مقابل 3 انتصارات للترسانة وحسم التعادل مواجهتين فقط، سجل أبناء الحرس 23 هدفا، بينما سجل الشواكيش 12 هدفا.