شكرا لقرائتكم خبر عن جولات سياحية للفرق المشاركة بأمم أفريقيا للساق الواحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقوم اللجنة المنظمة لبطولة أمم أفريقيا لكرة القدم للساق الواحدة بعمل زيارة للمعالم السياحية للفريق المشاركة في منافسات البطولة، والتي تقام في الفترة من 17 إلى 27 مايو الجارى ببتروسبورت تحت رعاية شركة استادات.

ومن المقرر أن يتم تنظيم جولة للفرق المشاركة في ممشى أهل مصر، بينما يقوم حكام البطولة بجولة للاهرامات بناء على طلبهم.

وتشهد البطولة مشاركة 13 دولة على النحو التالي: جامبيا، السنغال، سيراليون، الجزائر، كينيا، المغرب، بوروندي، غانا، أوغندا، أنجولا، نيجيريا، تنزانيا، ليبيريا بالإضافة إلى مصر مستضيفة البطولة.

يذكر أن المنتخبات المشاركة فى البطولة مقسمة إلى 4 مجموعات، يصعد من كل مجموعة، الأول والثانى.

وتضم المجموعة الأولى مصر ونيجيريا وبورندى، وتضم المجموعة الثانية ليبيريا والمغرب وأوغندا، والمجموعة الثالثة غانا، كينيا، جامبيا، الجزائر، وعلى مستوى المجموعة الرابعة أنجولا، تنزانيا، وسيراليون

وتتكون تشكيل لجان البطولة برئاسة الدكتور شريف أبو العينين مديرًا للبطولة، وإسلام عبدالعزيز رئيسًا للجنة المتطوعين، ونرمين حجاج رئيسًا للجنة الإقامة والانتقالات، وإنجي محمد رئيسًا للجنة الإعلامية، والدكتور سامح السيد رئيسًا للجنة الطبية، ودكتورة منار علي رئيسًا للجنة تكنولوجيا المعلومات.

وتقام البطولة تحت إشراف اللجنة البارالمبية المصرية برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفي، ومحمد عادل حسنى رئيس لجنة كرة القدم للساق الواحدة وسارة سمير نائب رئيس لجنة كرة القدم للساق الواحدة وخالد عبد الحفيظ عضو لجنة كرة القدم للساق الواحدة.