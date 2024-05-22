شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يسلم لاعبيه مكافأة التتويج بالكونفدرالية اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور حسام المندوه أمين صندوق نادى الزمالك أن لاعبى الفريق الأول لكرة القدم سيتم تسليمهم مكافأة التتويج ببطولة الكونفدرالية الأفريقية اليوم بمقر النادى .

وقال حسام المندوه في تصريحات خاصة لليوم السابع، أن اللاعبين بذلوا اقصى جهد خلال البطولة، وكانوا على قدر المسئولية ونجحوا في إسعاد الجماهير البيضاء.

وأضاف المندوه أن الفريق يستعد في الفترة الجارية لإنهاء أزمة إيقاف القيد حتى يتسنى له إبرام صفقات خلال الانتقالات الصيفية.

كان أمين صندوق النادى كشف أن أن الحل فى هذا التوقيت الفوز بالبطولات، من أجل إيجاد موارد دخل لتغطية حجم الإنفاق، والعائد وراء الفوز بالكونفدرالية سيغطي جزء من الغرامة، وأنفقنا 50 مليون جنيه، بدالات سفر وتذاكر طيران وحجز فنادق وخلافه خلال خوض مباريات أفريقيا".