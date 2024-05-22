شكرا لقرائتكم خبر عن استدعاء معتز زدام لاعب المصرى لقائمة تونس استعدادًا لمباراتى غينيا الاستوائية وناميبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقت إدارة النادي المصري، خطابًا رسميًا من الجامعة التونسية لكرة القدم، تخطرها من خلاله باختيار التونسي معتز زدام لاعب الفريق الأول للكرة بالنادي، للانضمام لقائمة المنتخب الوطني التونسي الأول، لمباراتيه بالجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس العالم واللتان تجمعاه بمنتخبي غينيا الاستوائية وناميبيا والمقرر إقامتهما يومي الخامس والتاسع من يونيو المقبلين بالعاصمة التونسية تونس ومدينة جوهانسبرج بجنوب أفريقيا على الترتيب.

ومن المقرر أن يغادر اللاعب إلى تونس يوم الثلاثاء المقبل الموافق الثامن والعشرين من مايو الجاري قبل عودته عقب نهاية المباراتين في الحادي عشر من يونيو المقبل.

واختارت رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم، التونسي معتز زدام لاعب النادي المصري، كأفضل لاعب في مباراة فريقه أمام إنبي، والتي جمعت الفريقين على ستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة 24، وانتهت بالتعادل السلبي.

ويحتل النادى المصرى المركز الثاني في مسابقة الدورى برصيد 38 نقطة، حصدها الفريق البورسعيدى، بعدما خاض 23 مباراة، حيث فاز المصرى فى 11 مواجهة وتعادل فى 5 لقاءات وخسر 7 أخرى، وسجل لاعبو المصرى 24 هدفاً واستقبلت شباكهم 31.