شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو موقف عبد القادر وكوكا والسولية من تدعيم الأهلى بإياب نهائى أفريقيا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب الثنائي أحمد عبد القادر وأحمد نبيل كوكا لاعبي الأهلي من العودة إلى قائمة فريقهما قبل مباراته أمام الترجي التونسي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا السبت المقبل، بعدما غاب الثنائي عن مباراة الذهاب بسبب عدم الجاهزية الفنية.

س: هل انتظم الثنائي في التدريبات الجماعية؟

ج: انتظم الثنائي عبد القادر وكوكا في تدريبات الأهلي الجماعية بعد استئناف التدريبات الجماعية أمس في بداية التحضير لموقعة الإياب ضد بطل تونس في نهائي إفريقيا.

س: ما هي إصابات عبد القادر وكوكا؟

ج: اشتكى عبد القادر من شد في العضلة الخلفية، بينما تعرض كوكا لكدمة قوية في الركبة خلال مشاركته في مباراة الاتحاد السكندري.

س: ما هي تحضيرات الأهلي لإياب نهائي أفريقيا أمام الترجى؟

ج: بدأ الأهلي الاستعداد لمواجهة الترجي التونسي في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا باستاد القاهرة، حيث بدأ مارسيل كولر المدير الفني للفريق مران الأمس بمحاضرة فنية، تحدث خلالها مع اللاعبين عن بعض الأمور الفنية الخاصة بمباراة الذهاب التي انتهت بالتعادل السلبي.

وخاض الفريق فقرة بدنية بجانب بعض الجمل التكتيكية وفقرة لحراس المرمى تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب حراس المرمى بالفريق.

س: ما هي تفاصيل تأهيل عمرو السولية؟

ج: واصل عمرو السولية لاعب وسط الفريق خوض برنامج تأهيلي للتعافي من إصابة العضلة الضامة التى أبعدته عن تدريبات ومباريات الأهلي الأخيرة.