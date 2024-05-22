شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد صلاح: قيادة منتخب الطائرة شرف وواجب وطني.. ولم أجتمع مع المدرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أحمد صلاح نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر للكرة الطائرة حقيقة الأنباء التي انتشرت مؤخرا بخصوص اجتماعه مع الإسباني فرناندو مونزو المدير الفني لمنتخب مصر والنادي الأهلي لإبلاغه باستبعاده من قائمة الفراعنة في أولمبياد باريس.

وقال أحمد صلاح في تصريحات صحفية: "الحديث عن اجتماعي مع فرناندو مونزو مدرب المنتخب غير صحيح بالمرة، فأنا لم أجتمع بالمدرب ولم يتم إبلاغي باستبعادي من أولمبياد باريس وأنا أتعجب مما تداول في الساعات الماضية.

وأضاف: "الجميع يعلم أنه كانت لدي مشكلة مع المدير الفني السابق وبعض المحيطين به أثناء عمله ومن قاموا بتوجيه بعض قراراته وانتهت برحيله، وكان اعتذاري المعلن وقتها هو رد فعل لظلم وقعت فيه و مواقف أثرت علي لكني لم أقدم أي اعتذار مكتوب أو ورقة رسمية عن عدم استمراري مع منتخب بلادي وأنا تحت أمر المنتخب في أي وقت".

وتابع: "الحديث عن استبعادي من قائمة المنتخب في أولمبياد باريس غير صحيح ، لأن ما تداول الفترة الأخيرة أنه تم إرسال قائمة تضم 45 لاعبا في الأولمبياد وتم استبعادي منها بعد جلستي مع المدرب وكل تلك الأمور غير صحيحة، فقائمة الأولمبياد يتم إرسالها مبدأيا منذ 4 أشهر وتضم ما لا يزيد عن 20 لاعبا ثم يتم إرسال القائمة النهائية التي تضم 12 لاعبا في المواعيد المحددة لذلك ".

وواصل: " شرف عظيم لي و لأي لاعب التفاني في خدمة بلدي وأنا خدمت المنتخب سنوات بفضل من الله وحققت إنجازات كبيرة ولم أبخل يوما عن المنتخب في اي وقت و لذلك وجب التنويه و توضيح الحقائق و وضع الامور في نصابها .

وأتم: "سعيد بتولي فرناندو مونزو تدريب المنتخب بعد نجاحه الكبير مع الأهلي وأتمنى له التوفيق في الفترة المقبلة ".