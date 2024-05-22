شكرا لقرائتكم خبر عن حرس الحدود يتفوق على الترسانة تاريخيا قبل مواجهة اليوم فى الترقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف فريق الترسانة فى الخامسة مساء اليوم الأربعاء، فريق حرس الحدود على ملعب حسن الشاذلى بالترسانة، فى أولى مباريات دورى الترقى المؤهلة للدورى الممتاز فى الموسم المقبل.

الحرس يتفوق تاريخيا على الترسانة

وتعد مباراة اليوم الثالثة عشر تاريخيا بين الفريقين، حيث تواجه الفريقان فى 12 مباراة من قبل كان التفوق فيها لحرس الحدود الذى حقق 7 انتصارات فى مقابل 3 انتصارات للترسانة وحسم التعادل مواجهتين فقط، سجل أبناء الحرس 23 هدفا، بينما سجل الشواكيش 12 هدفا.

حرس الحدود احتل المركز الثالث بدورى المحترفين وهو ما جعله يشارك فى دورة الترقى، ويعتمد محمد مكى المدير الفنى للفريق العسكرى على عدد من اللاعبين على رأسهم احمد شديد قناوى الظهير الأيسر وعنصر الخبرة، ومحمود ممدوح هداف الفريق بالإضافة لكريم عماد حارس المرمى.

أما الترسانة فقد حاول حسين شكرى المدير الفنى للفريق لرفع الحمل البدنى عند اللاعبين خلال الفترة المقبلة وعقد طارق سعيد حسانين رئيس النادى والمشرف العام على فريق الكرة جلسة مع اللاعبين طالبهم فيها بضرورة حصد أول ثلاث نقاط والذى يعتبرهم بوابة الصعود للممتاز.