شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يجرى اختبارات لوكلاء اللاعبين.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجريت ظهر اليوم اختبارات وكلاء اللاعبين في حضور عامر حسين عضو اتحاد الكرة وتحت إشراف اللواء حلمي مشهور عضو اتحاد الكرة والمشرف على لجنة شئون اللاعبين، حيث تواجد في الاختبار عدد 24 شخص من بينهم أجانب.

أشرف على الاختبارات كريم أنور مدير شئون اللاعبين ومحمود سعد مسئولي سيستم وكلاء اللاعبين بالفيفا.

يعد هذا هو الاختبار الثالث الذي ينظمه اتحاد الكرة لوكلاء اللاعبين، متبعا النظام الجديد الذي أقره الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا مؤخرا.



عامرحسين ومشهور



اختبارات الوكلاء



اختبارات وكلاء لاعبين فى اتحاد الكرة