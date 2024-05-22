شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يطالب الزمالك بـ 4 ملايين جنيه بعد التتويج بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر بنادي بيراميدز،عن استحقاق النادي الحصول على إجمالي 4 ملايين جنيه، من نظيره نادي الزمالك، بعد التتويج بلقب بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، على حساب نهضة بركان المغربي.

وانضم ثنائي بيراميدز نبيل دونجا وعمر جابر إلى صفوف الزمالك في صفقة انتقال في شهر سبتمبر 2022، قبل أن ينضم عبد الله السعيد في صفقة انتقال خلال شهر يناير الماضي.

وطبقا لبنود التعاقد الإضافية التي تنص عليها العقود الموقعة بين بيراميدز والزمالك في الصفقات الثلاثة، فإن النادي السماوي، يحق له في حال تتويج الزمالك بكأس الكونفدرالية الأفريقية، الحصول على مليون ونصف المليون جنيه يشملها البند الإضافي في عقد عمر جابر، ومثلها من صفقة نبيل دونجا، بالإضافة إلى مليون جنيه أخرى منصوص عليها في عقد عبد الله السعيد، ليصبح إجمالي ما يحق لبيراميدز الحصول عليه 4 ملايين جنيه.