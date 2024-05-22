شكرا لقرائتكم خبر عن بالألعاب النارية.. جوجل يواصل الاحتفال بعد تتويج الزمالك بكأس الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل محرك البحث "جوجل" الاحتفال بفوز نادى الزمالك ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية للمرة الثانية فى تاريخه.

وفاز الزمالك في المباراة النهائية على نهضة بركان المغربى في المباراة التي جمعت الفريقين الأحد الماضى بإستاد القاهرة، بهدف أحمد حمدى في الدقيقة 20 من أحداث المباراة .

وظهرت الألعاب النارية بمجرد كتابة كلمة "الزمالك" على جوجل، احتفالا بتتويجه بلقب الكونفدرالية .

ويحصل نادي الزمالك على مبلغ 2 مليون دولار بعد الفوز على نهضة بركان بهدف مقابل للاشئ في المباراة التي أقيمت بينهما بإستاد القاهرة في إياب المباراة النهائية للكونفدرالية الأفريقية ، ليحقق البطولة مستفيدا بقاعدة الهدف بهدفين خارج الأرض نظرا لخسارته في لقاء الذهاب بهدفين مقابل هدف .