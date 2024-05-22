شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يعلن تمديد تعاقد إبراهيم عادل.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن نادى بيراميدز عن تمديد تعاقده بشكل رسمي مع المهاجم الشاب إبراهيم عادل قائد المنتخب الأولمبي المصري، استمرارا لسياسة إدارة النادي السماوى في الحفاظ على العناصر والركائز الأساسية لفريق الكرة الأول.

جاء قرار إدارة بيراميدز بتمديد تعاقد إبراهيم عادل في إطار سلسلة من تجديد العقود لبعض العناصر والقوام الأساسي، والتي سبقها الإعلان عن تجديد عقود المدافع الدولي أسامة جلال ومحمد حمدي الظهير الأيسر، والجناح إسلام عيسى، وكذلك كريم حافظ.

من جانبه، عبر إبراهيم عادل عن سعادته الغامرة بتمديد تعاقده مع بيراميدز والاستمرار في بيته لفترة أخرى، موضحا أنه يأمل أن يساعد زملائه في مواصلة المسيرة وحصد البطولات.

أوضح عادل أن بيراميدز هو بيته الذي تربى في صفوفه، وفخور بالتواجد في هذا النادي الكبير ولذلك كان قرار الاستمرار مع النادي خلال السنوات المقبلة.



إبراهيم عادل يستعرض مهاراته



ابراهيم عادل