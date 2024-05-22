شكرا لقرائتكم خبر عن مختار مختار:الترجى"مرتاح" بالتعادل مع الأهلى..وكريم فؤاد الأنسب لخلافة معلول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مختار مختار مدرب النادى الأهلى ومنتخب مصر الأسبق، أن مواجهة الفريق الأحمر أمام الترجى التونسى صعبة للغاية، حيث الفريق المنافس يعمل على تسجيل هدف فى مباراة العودة وحصد اللقب.

وأوضح مختار مختار خلال تصريحات إذاعية لبرنامج 10 و10 مع محمد الليثى عبر إذاعة أون تايم سبورت إف ام على موجات 93.7 قائلا: "لاعبو فريق الترجى التونسى مرتاحون من نتيجة مباراة الذهاب فى تونس أمام الأهلى والعمل على الفوز هنا فى القاهرة أمام والتتويج بالبطولة".

وأشار مختار مختار: "كريم فؤاد الأنسب لخلافة على معلول فى الجبهة اليسرى بتشكيل الأهلى بسبب جاهزية وخبرة اللاعب، حيث الجهاز الفنى بقيادة مارسيل كولر لم يجهز كريم الدبيس لهذه المواجهة رغم تألق اللاعبين البدلاء والتى ظهر فى الحارس مصطفى شوبير ومتعجب من إدارة القلعة الحمراء بعدم التعاقد مع لاعب بديل التونسى على معلول حتى الان وبنفس مستوى اللاعب".

وأضاف مختار مختار: "الجنوب أفريقى بيرسى تاو مهاجم فريق الأهلى تراجع مستواه بشكل كبير الفترة الماضية والفلسطينى وسام أبو على الأنسب لقيادة هجوم الفريق الأحمر بسبب إمكانيات اللاعب حيث يمتلك الشراسة الهجومية ".

وتابع مختار مختار: "متحفظ على قرار حسام حسن المدير الفنى لمنتخب مصر بضم محمد الشناوى حارس مرمى الأهلى والفراعنة حيث لم يشارك فى المباريات منذ أكثر من 4 مباريات وحيث المنتخب يضم اللاعبين الجاهزين فقط ".

واختتم مختار مختار حديثه "قرار اعتزال التدريب نهائياً ومنح فرصة للمدربين الشباب ولا تراجع فيه ".