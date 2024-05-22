شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 22 مايو 2024 العديد من الأخبار الرياضية المهمة وأبرزها، حقيقة تفاوض الزمالك مع بن شرقي والتعاقد مع لاعب نهضة بركان، وتجديد عقد إبراهيم عادل مع بيراميدز.

على معلول يفاضل بين ألمانيا وقطر لإجراء برنامجه التأهيلى بعد جراجة أكيلس

يفاضل علي معلول لاعب الأهلي بين ألمانيا وقطر لإجراء عملية التأهيل بعد الإصابة بقطع جزئي في وتر أكيلس وإجراء عملية جراحية خلال اليومين الماضيين.

الزمالك يكشف حقيقة المفاوضات مع المغربى أشرف بن شرقى

كشف مصدر مسئول في نادى الزمالك عن حقيقة التفاوض مع أشرف بن شرقى لاعب الفريق السابق، والريان القطرى الحالي لتدعيم صفوف الفريق خلال الانتقالات الصيفية.

متحدث الزمالك: لم نفاوض لاعب نهضة بركان.. وموقف الفريق فى الدورى غير جيد

أكد أحمد سالم المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك إن مجلس الإدارة كان في احتياج لتحقيق بطولة كأس الكونفدرالية، والتى توج بها الفريق على حساب نهضة بركان المغربى، خاصة وأن البطولة ستفرق فى مسيرة الفريق.

استدعاء معتز زدام لاعب المصرى لقائمة تونس استعدادًا لمباراتى غينيا الاستوائية وناميبيا

تلقت إدارة النادي المصري، خطابًا رسميًا من الجامعة التونسية لكرة القدم، تخطرها من خلاله باختيار التونسي معتز زدام لاعب الفريق الأول للكرة بالنادي، للانضمام لقائمة المنتخب الوطني التونسي الأول، لمباراتيه بالجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس العالم واللتان تجمعاه بمنتخبي غينيا الاستوائية وناميبيا والمقرر إقامتهما يومي الخامس والتاسع من يونيو المقبلين بالعاصمة التونسية تونس ومدينة جوهانسبرج بجنوب أفريقيا على الترتيب.

غموض موقف شحاتة من المشاركة مع الزمالك أمام فيوتشر بالدورى

لم يحسم الجهاز الفنى لفريق الزمالك بقيادة البرتغالى جوزيه جوميز موقف محمد شحاتة لاعب الفريق من المشاركة في مباراة الأبيض المقبلة أمام مودرن فيوتشر في الدورى، من عدمه في ظل اصابته بشد في السمانة.

بيراميدز يعلن تمديد تعاقد إبراهيم عادل.. صور

أعلن نادى بيراميدز عن تمديد تعاقده بشكل رسمي مع المهاجم الشاب إبراهيم عادل قائد المنتخب الأولمبي المصري، استمرارا لسياسة إدارة النادي السماوى في الحفاظ على العناصر والركائز الأساسية لفريق الكرة الأول.

السولية يقترب من العودة لتدريبات الأهلى.. وصعوبة لحاقه بموقعة الترجى

اقترب عمرو السولية لاعب الأهلي من الانتظام في تدريبات فريقه الجماعية خلال الساعات القادمة، بعدما أدى اللاعب المرحلة الأخيرة في التأهيل والتي كانت عبارة عن الجري حول الملعب.