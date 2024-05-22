شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس لجنة الحكام يحضر مباراة الترسانة وحرس الحدود فى دورة الترقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل البرتغالى بيريرا رئيس لجنة الحكام برفقة محمد فاروق إلى ستاد الترسانة لمتابعة مباراة الفريق أمام حرس الحدود فى افتتاح مباريات دورة الترقى للصعود إلى الدورى الممتاز.

ويخوض فريق الترسانة فى الخامسة مساء اليوم الأربعاء، تحديا صعبا أمام فريق حرس الحدود على ملعب حسن الشاذلى بالترسانة، فى أولى مباريات دورى الترقى المؤهلة للدورى الممتاز فى الموسم المقبل.

حسم فريق الترسانة الصعود لدورى المحترفين مبكرا وبفارق 15 نقطة عن الفيوم صاحب المركز الثاني، بعدما خاض 16 مباراة انتهت 13 منها بالفوز و3 مباريات بالتعادل ولم يخسر الفريق أي مباراة هذا الموسم، وأحرز لاعبو الترسانة 35 هدفا واستقبلت شباكهم 5 أهداف.

أما حرس الحدود فخاض 28 مباراة في دورى المحترفين على مرحلتين، حصد خلالها 49 نقطة جعلته في المركز الثالث، نجح في تحقيق الفوز في 11 مباراة وتعادل في 16 لقاء وخسر مباراة واحدة فقط، سجل أبناء الحرس 34 هدفا واستقبلت شباكهم 22 هدفا.