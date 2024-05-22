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حرس الحدود يتقدم على الترسانة 2 - 1 بالشوط الأول لدورة الترقى

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القاهرة - سامية سيد - تقدم حرس الحدود على الترسانة بهدفين مقابل هدف في الشوط الأول من المباراة المقامة بينهما بإستاد حسن الشاذلى بميت عقبة في الجولة الأولى من دورة الترقى المؤهلة لدورى الأضواء .


تقدم محمد مصطفى لحرس الحدود في الدقيقة 12 وتعادل أوستن أوتو للترسانة في الدقيقة 30 من ضربة جزاء شهدت جدلا تحكيميا كبيرا ، وأضاف أبو جودة الهدف الثانى للحدود في الدقيقة 47 من عمر الشوط الأول .


وفى المباراة الثانية تعادل سبورتنج ومنتخب السويس سلبيا في المباراة المقامة بينهما بإستاد المكس بالإسكندرية .

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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