شكرا لقرائتكم خبر عن حرس الحدود يتقدم على الترسانة 2 - 1 بالشوط الأول لدورة الترقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم حرس الحدود على الترسانة بهدفين مقابل هدف في الشوط الأول من المباراة المقامة بينهما بإستاد حسن الشاذلى بميت عقبة في الجولة الأولى من دورة الترقى المؤهلة لدورى الأضواء .



تقدم محمد مصطفى لحرس الحدود في الدقيقة 12 وتعادل أوستن أوتو للترسانة في الدقيقة 30 من ضربة جزاء شهدت جدلا تحكيميا كبيرا ، وأضاف أبو جودة الهدف الثانى للحدود في الدقيقة 47 من عمر الشوط الأول .



وفى المباراة الثانية تعادل سبورتنج ومنتخب السويس سلبيا في المباراة المقامة بينهما بإستاد المكس بالإسكندرية .