شكرا لقرائتكم خبر عن روى أجواش لليوم السابع: أرحب بالحلول الودية مع الزمالك للحصول على مستحقاتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد البرتغالى روى أجواش المدرب المساعد الأسبق للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك فى جهاز فيريرا أنه يرحب بالحلول الودية مع مسئولى القلعة البيضاء للحصول على مستحقاته والتى بسببها تعرض النادى الأبيض لإيقاف القيد.

قال أجواش خلال تصريحات خاصة لليوم السابع أنه ينتظر الحصول على مستحقاته من الزمالك،حتى يتم تسوية الأمور ورفع القيد عن النادى الأبيض مؤكداً أنه لا يستطيع أن يقول كلام أكثر من ذلك.

وأعلن الاتحاد الدولى فيفا إيقاف قيد الزمالك 3 فترات بدءا من 15 مايو بسبب كمستحقات روى أجواش، التى كان مقرر سدادها أبريل الماضى، إلا أن انشغال الزمالك بالكونفدرالية حال دون ذلك.

وأكد أحمد سالم، المتحدث الرسمي لنادى الزمالك فى تصريحات سابقة، أن أزمة إيقاف القيد التي أعلنها الاتحاد الدولي فيفا جاءت بسبب مبلغ 26 ألف دولار، باقي مستحقات روى أجواش وكشف لـ"الخليج 365" أن المبلغ كان مقرر سداده نهاية الشهر الماضى إلا أن انشغال الزمالك بالكونفدرالية والسفر إلى المغرب لخوض ذهاب المباراة النهائية حال دون ذلك.