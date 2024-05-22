شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يكرم حسن وسامي بعد ظهورهما المشرف في كأس الأمم لكرة الصالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم بتكريم الحكمين محمد حسن وطارق سامي، عقب ظهورهما المشرف خلال منافسات كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت بالمغرب.

ونال التحكيم المصري إشادات بارزة بعد المستويات التي قدمها حسن وسامي خلال البطولة القارية، والتي توجت بإدارة محمد حسن المباراة النهائية للبطولة.

وحضر التكريم البرتغالي فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، ومحمد فاروق نائب رئيس اللجنة.

احتل المنتخب الوطني لكرة الصالات المركز 37 عالميًا فى التصنيف الدولي الصادر لأول مرة من الاتحاد الدولي لكرة القدم، والذى قرر اعتماد تصنيف دوري لمنتخبات الصالات للمرة الأولى تاريخيا.

واحتلت البرازيل المركز الأول عالميا، ثم البرتغال في الوصافة، وإسبانيا ثالثا، بينما جاء المغرب فى أفضل تصنيف عربي بالمركز السادس عالميًا بعد تتويجه بلقب أمم أفريقيا مؤخرًا.

واستقر مجلس إدارة اتحاد الكرة على توجيه الشكر للجهاز الفني والطبي والإداري لمنتخب الصالات بقيادة جهاد عرفة بعد السقوط المدوي في بطولة الأمم الأفريقية ، وسقط منتخب مصر لكرة الصالات في فخ الخسارة أمام نظيره الليبي 3-1 بركلات الترجيح من نقطة الجزاء في بطولة أمم أفريقيا لكرة الصالات، في اللقاء الذي جمع الفريقين في مباراة تحديد المركز الثالث والبطاقة الأخيرة المؤهلة لمونديال كرة الصالات.