شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حمدى لاعب الزمالك يطير لألمانيا خلال ساعات لإجراء جراحة الصليبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى مسئولو نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب إجراءات سفر أحمد حمدى لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى، الى ألمانيا لإجراء جراحة الرباط الصليبى.

ومن المقرر أن يطير اللاعب إلى ألمانيا خلال ساعات للخضوع الى الجراحة، على أن يرافقه الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بالنادى.

استقر مسئولو نادى الزمالك على سفر أحمد حمدى إلى ألمانيا لإجراء جراحة الرباط الصليبى بعد الإصابة التي تعرض لها يوم الأحد الماضى في مباراة نهضة بركان المغربى بنهائى بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية والتي توج الفريق الأبيض بلقبها.

ويأتي توجه مسئولو نادي الزمالك، بسفر أحمد حمدى إلى ألمانيا عقب تعرضه للإصابة، من أجل الخضوع للجراحة والعودة سريعا للملاعب.