شكرا لقرائتكم خبر عن حرس الحدود يهزم الترسانة 3 - 2 ويعتلى صدارة دورة الترقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح حرس الحدود في تحقيق الفوز على الترسانة بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت بينهما بإستاد حسن الشاذلى بميت عقبة في الجولة الأولى من دورة الترقى المؤهلة لدورى الأضواء .



تقدم حرس الحدود عن طريق محمد مصطفى في الدقيقة 12 وتعادل أوستن أوتو للترسانة في الدقيقة 30 من ضربة جزاء شهدت جدلا تحكيميا كبيرا ، وأضاف أبو جودة الهدف الثانى للحدود في الدقيقة 47 من عمر الشوط الأول .



ومع الشوط الثانى يحرز نجح المباراة محمود ممدوح من إحراز الهدف الثالث للحدود في الدقيقة 60 من خطأ دفاعى ساذج لمدافعى الترسانة ، وفى الدقيقة 77 يحرز البديل ميدو العطار الهدف الثانى للشواكيش .



بهذه النتيجة يرتفع رصيد حرس الحدود إلى 3 نقاط في صدارة الدورة ، بينما يستمر الترسانة في مؤخرة جدول الدورة بصفر من النقاط .



وفى المباراة الثانية فاز سبورتنج على منتخب السويس بهدف مقابل للاشئ في المباراة التي أقيمت بينهما بإستاد المكس بالإسكندرية ، أحرزه طارق السيد في الدقيقة 61 من عمر المباراة ليرتفع رصيد الفريق السكندرى إلى 3 نقاط في وصافة المجموعة ، بينما يستمر أبناء الغريب عند صفر من النقاط في المركز الثالث .