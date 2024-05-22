الامارات | اتحاد الكرة يوقع مذكرة تفاهم مع "مجلس الأمن السيبراني"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وقع اتحاد الإمارات لكرة القدم اليوم في العاصمة أبوظبي، مذكرة تفاهم مع مجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات، وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون من خلال تبادل الخبرات في المجالات السيبرانية المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والاهتمام بالتعاون والردع والوقاية من الهجمات الإلكترونية، بالإضافة إلى المشاركة في بناء البرامج التوعوية والتعليمية والبحوث العلمية التطويرية الحديثة للتقنيات.

جرت مراسم توقيع مذكرة التفاهم على هامش النسخة الثامنة للمعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر "آيسنار أبوظبي 2024"، بحضور محمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الكرة، والدكتور محمد حمد الكويتي رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات.

وشملت المذكرة العديد من النقاط ذات الاهتمام المشترك، أبرزها تبادل ومشاركة المعلومات حول المخاطر الأمنية، وانتشار البرامج الضارة، والخبرات اللازمة في مواجهة تهديدات أمن المعلومات، بالإضافة لتقديم معلومات عن الحلول الواعدة، وتبادل المحتوى الخاص بأطر البرامج التوعوية في الأمن السيبراني، وحضور ممثلين من من طرفي المذكرة للدورات التدريبية وجلسات العمل التي ينظمها الطرف الآخر.