شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر لليوم السابع: القائمة المسربة للمعسكر المقبل غير حقيقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفى مصدر في الجهاز الفني لمنتخب مصر حقيقة القائمة المسربة للمنتخب والتي تضم قرابة 60 لاعبا، للمعسكر المقبل الذى يشهد خوض مباراتين مرتقبتين بتصفيات المونديال أمام بوركينا فاسو وغينيا بيساو.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لليوم السابع أن القائمة الموجودة على بعض المواقع والصفحات ما هي إلا اجتهادات شخصية، موضحا أن المنتخب استقر بشكل نهائي على القائمة النهائية وستعلن خلال أيام قليلة.

وضمت القائمة المسربة كل من:

المحترفين: محمد صلاح، مصطفى محمد، عمر مرموش ، تريزيجيه، محمد شريف، حمدي فتحي، أحمد حجازي، محمد النني.

النادي الأهلي: حسين الشحات ، محمد هاني، محمد عبد المنعم، كريم فؤاد، ياسر إبراهيم، مروان عطية، محمد مجدي افشة، إمام عاشور، أحمد نبيل كوكا، رامي ربيعة ، أكرم توفيق، مصطفى شوبير، محمد الشناوي، أحمد عبد القادر، عمر كمال، محمود كهربا.

الزمالك: محمد عواد، أحمد زيزو، مصطفى شلبي، أحمد فتوح، محمد صبحي، عبدالله السعيد، ناصر ماهر، عمر جابر، نبيل عماد دونجا، أحمد حمدي.

الإسماعيلي: عبد الرحمن مجدي، نادر فرج ، عمر الساعي.

بيراميدز: علي جبر، مصطفى فتحي، أحمد الشناوي، محمد حمدي، محمود صابر، إبراهيم عادل، رمضان صبحي، محمد رضا بوبو.

مودرن فيوتشر: محمد ربيعة، أحمد عاطف، غنام محمد، جنش.

المصري: محمود جاد، باهر المحمدي، محمد الشامي، ميدو جابر.

الاتحاد السكندري: المهدي سليمان، البنك الأهلي: محمد هلال، إنبي: أحمد اوفا، زد: مصطفى زيكو.