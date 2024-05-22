شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يستقر على تأجيل مباريات الأهلي والزمالك وبيراميدز بكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس اتحاد الكرة في الساعات الراهنة تأجيل مباريات الأهلي والزمالك وبيراميدز ببطولة كأس مصر، والمقرر لها نهاية الشهر الجاري، بسب تضاربها مع موعد انطلاق معسكر المنتخب الوطني.

وكشف المصدر في اتحاد الكرة أن الأهلي رفض في خطاب رسمي خوض مباريات دور الـ 32 لبطولة كأس مصر 2023-24 دون لاعبيه الدوليين، فيما لم يرسل الزمالك وبيراميدز خطابات رسمية لطلب التأجيل حتى الآن.

وأوضح المصدر أن الاتحاد سيصدر خلال الأيام القليلة المقبلة بيانا يعلن فيه تأجيل مباريات الفرق الثلاثة في بطولة الكأس، إذا ما وافق الزمالك وبيراميدز على التأجيل.

وكان اتحاد الكرة قد أعلن مواعيد مباريات دور الـ 32 من كأس مصر في وقت سابق، بإقامة مواجهة الأهلي والألومنيوم يوم 29 مايو المقبل، بينما يلعب الزمالك مع بروكسي يوم 30، ويلتقي بيراميدز مع النصر مساء يوم 31 من نفس الشهر.

بينما ينطلق معسكر منتخب مصر يوم 28 مايو الجاري، ويواجه المنتخب بوركينا فاسو يوم الخميس 6 يونيو على ستاد القاهرة الدولي، ثم يخرج لمواجهة منتخب غينيا بيساو يوم الاثنين الموافق 10 من الشهر المقبل في تصفيات كأس العالم 2026.