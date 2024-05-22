الامارات | بعد إعلان اعتزاله.. محمد عبدالله حسن: سأبقى في خدمة الصافرة الإماراتية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الحكم المونديالي محمد عبدالله حسن قرار اعتزاله التحكيم رسمياً بعد مشواره التحكيمي الحافل بالنجاحات، الذي امتد إلى 24 سنة، جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عٌقد مساء اليوم في مقر اتحاد الكرة بدبي، بحضور عبيد سالم الشامسي، النائب الثاني لرئيس اتحاد الكرة، وسالم علي الشامسي رئيس لجنة الحكام، وحمد أحمد المزروعي، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، نائب رئيس اللجنة، ولي روبرت مدير إدارة الحكام، وعصام عبدالفتاح المدير الفني للحكام، بالإضافة لممثلي وسائل الإعلام المختلفة.

وقال الحكم الدولي محمد عبدالله حسن : " أتوجه بالشكر والعرفان لمجالس إدارات اتحاد الكرة، ولجان الحكام التي دعمتني خلال مسيرتي التحكيمية، وأسرتي وزملائي حكام كرة القدم، ووسائل الإعلام، وأندية الدولة والجماهير الإماراتية، وجميع من ساندني طوال السنوات التي قضيتها في الملاعب ".

وأضاف: "قرار الاعتزال صعب على حكم كرة القدم، لكنها اللحظة التي تعطي فيها الفرصة لإخوانك حتى يُكملوا شرف تمثيل الصافرة الإماراتية في المسابقات الكروية الآسيوية والدولية، وسأظل داعماً ومعاوناً لهم على الدوام". وعن خططه المقبلة ضمن المنظومة الفنية للحكام، قال: " بعد ختام الموسم الرياضي الحالي، ستكون لي لقاءات مع لجنة الحكام في اتحاد الكرة، وبإذن الله سأظل في خدمة الصافرة الإماراتية".

والتحق الحكم المونديالي محمد عبدالله حسن بمنظومة التحكيم الإماراتية في الأول من شهر يونيو عام 2000، ونال عن جدارة واستحقاق الشارة الدولية في يناير 2010. وخلال مسيرته التحكيمية الحافلة، أدار 682 مباراة محلية، من ضمنها 495 مباراة "حكم ساحة"، وشارك "حكم رابع وفيديو" في 187 مباراة. وكانت له مسيرة حافلة في البطولات الدولية المختلفة، لعل أبرزها مشاركته ضمن طاقم الحكام الذي أدار مباريات كأس العالم - روسيا 2018، وكذلك قطر 2022. وآخر مشاركاته كانت إدارة ثلاثة مباريات مهمة في كأس آسيا بقطر، من ضمنها مباراته الدولية الأخيرة، والتي جمعت كوريا الجنوبية والأردن.