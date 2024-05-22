سر غياب أحمد فتوح عن قائمة الزمالك لمواجهة فيوتشر في الدوري

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن سبب غياب أحمد فتوح الظهير الأيسر للأبيض، عن قائمة الفريق التي ستخوض مباراة مودرن فيوتشر المقرر لها غداً الخميس في الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وأكد رئيس الجهاز الطبي أن أحمد فتوح يعاني من إصابة عبارة عن آلام في العضلة الضامة، وتم الاتفاق مع الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني، على استبعاده من قائمة مباراة مودرن فيوتشر.

وأضاف محمد أسامة أن فتوح اشتكى من هذه الإصابة قبل مباراة نهضة بركان المغربي الأخيرة في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، ولكن تم التعامل معه طبياً وتجهيزه بالشكل المناسب.

وأشار رئيس الجهاز الطبي إلى أنه تم وضع برنامج تأهيلي وعلاجي للاعب لتجهيزه بالشكل الأمثل للمشاركة في التدريبات خلال الفترة المقبلة.

وأعلن البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم عن القائمة التي ستخوض مباراة مودرن فيوتشر المقرر لها غداً الخميس باستاد المقاولون العرب، في إطار مباريات الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وجاءت قائمة الزمالك كالتالي :

حراسة المرمى : محمد عواد – محمد صبحي – عمر عبد العزيز.

خط الدفاع : عمر جابر – حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - ياسر حمد .

خط الوسط : نبيل عماد دونجا – محمد أشرف "روقا" - محمد شحاتة - سيد عبد الله "نيمار" – سيف جعفر – ناصر ماهر – عبد الله السعيد - إبراهيما نداي – يوسف أوباما - مصطفى شلبي - أحمد مصطفى "زيزو".

خط الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.