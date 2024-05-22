انطلاق بطولة البوسكو الدولية للبادل في نسختها الثالثة بالعاصمة الإدارية الجديدة

ياسر رشاد - القاهرة - انطلقت اليوم الأربعاء، منافسات النسخة الثالثة من بطولة البوسكو الدولية للبادل والمقامة بالعاصمة الإدارية الجديدة خلال الفترة من 22 وحتى 25 مايو الجاري.

ويشارك في البطولة 124 لاعب ولاعبة بواقع 80 لاعبا و24 لاعبة يمثلون 17 دولة وهم: "قطر والبحرين وإسبانيا والمجر وتشيلي والأرجنتين و هولندا وفرنسا وايطاليا و البرتغال وبريطانيا وتركيا واليابان والمكسيك والدنمارك والسويد إلى جانب مصر الدولة المضيفة للبطولة".

وأعرب إسماعيل صديق مدير البطولة عن سعادته بإقامة النسخة الثالثة على ملاعب العاصمة الإدارية وهو ما يؤكد ثقة الاتحادين المصري والدولي في قدرتنا على تنظيم البطولة بالشكل اللائق والمميز.

وأضاف "صديق" أن البطولة تجتذب كل عام لاعبين من مختلف البلدان وهو ما يشير إلى ثقة اللاعبين في منشآت مصر الرياضية والسياحية.

كما وجه الشكر لجميع المسؤولين عن الرياضة المصرية وعلى رأسهم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بالإضافة إلى المهندس خالد عباس رئيس مجلس إدارة العاصمة الإدارية الجديدة، والمهندس محمد هاني العسال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مصر إيطاليا العقارية على ما بذلوه من مجهود حتى تظهر البطولة بالشكل الذي يليق باسم وسمعة مصر التاريخية.