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صفقة تبادلية تحلق في الأفق بين الاتحاد والهلال

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الهلال - الاتحاد - السوبر السعودي

الهلال - الاتحاد - السوبر السعودي

تحلق صفقة تبادلية منتظرة في الأفق، بين ناديي الهلال والاتحاد، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، وفقًا لآخر الأنباء.

وأكدت تقارير صحفية أن نادي الاتحاد السعودي يرغب في ضم ميشيل ديلجادو، المحترف في صفوف الهلال، في فترة الميركاتو الصيفي القادم.

بينما أشارت التقارير إلى أن نادي الهلال يرغب في ضم فيليبي لويز، لاعب فريق الاتحاد، لتمثيل الزعيم في الموسم القادم.

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الأمر الذي جعل الشارع الرياضي السعودي يفكر في احتمالية وجود صفقة تبادلية خلال فترة انتقالات الصيف القادم، في ظل الرغبة المتبادلة من الطرفين.

جدير بالذكر أن الهلال كان قد حسم لقب الدوري السعودي للمحترفين الموسم الحالي 2023-2024، بشكل رسمي، حيث يتواجد في المركز الأول في جدول الترتيب برصيد 90 نقطة.

بينما يتواجد اتحاد جدة في المركز الخامس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 51 نقطة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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