صفقة تبادلية تحلق في الأفق بين الاتحاد والهلال

تحلق صفقة تبادلية منتظرة في الأفق، بين ناديي الهلال والاتحاد، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، وفقًا لآخر الأنباء.

وأكدت تقارير صحفية أن نادي الاتحاد السعودي يرغب في ضم ميشيل ديلجادو، المحترف في صفوف الهلال، في فترة الميركاتو الصيفي القادم.

بينما أشارت التقارير إلى أن نادي الهلال يرغب في ضم فيليبي لويز، لاعب فريق الاتحاد، لتمثيل الزعيم في الموسم القادم.

اقرأ أيضًا.. مفاجأة مدوية عن تعاقد الاتحاد مع أليجري رغم وصول وكيله للسعودية

الأمر الذي جعل الشارع الرياضي السعودي يفكر في احتمالية وجود صفقة تبادلية خلال فترة انتقالات الصيف القادم، في ظل الرغبة المتبادلة من الطرفين.

جدير بالذكر أن الهلال كان قد حسم لقب الدوري السعودي للمحترفين الموسم الحالي 2023-2024، بشكل رسمي، حيث يتواجد في المركز الأول في جدول الترتيب برصيد 90 نقطة.

بينما يتواجد اتحاد جدة في المركز الخامس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 51 نقطة.