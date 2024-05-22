مروان عطية يعلق على فوز الزمالك بالكونفدرالية الأفريقية

علّق نجم خط وسط النادي الاهلي، مروان عطية، على فوز الغريم التقليدي، الزمالك ببطولة الكونفدرالية الأفريقية، على حساب نهضة بركان المغربي.

ويستعد فريق الاهلي لمواجهة نظيره الترجي التونسي، يوم السبت القادم، على ملعب ستاد القاهرة، ضمن منافسات إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

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وكان الزمالك حقق بطولة الكونفدرالية الأفريقية، بعد الفوز على نظيره نهضة بركان المغربي، يوم الأحد الماضي، بهدف نظيف، على ستاد القاهرة الدولي.

وقال مروان عطية، خلال تصريحات قبل مواجهة الترجي: “الزمالك يستاهل الكونفدرالية ونبارك له كفريق مصري”.

وأضاف: “نحن في قمة تركيزنا، في مباراتنا أمام الترجي في نهائي دوري أبطال أفريقيا، ولا نفكر حاليًا في السوبر أمام الزمالك”.

وتابع: “متحمسون للغاية لمباراة السبت، وأن الأهلي على قلب رجل واحد، وأي عنصر يشارك سوف يجد الدعم والمؤازرة من زملائه”.