الزمالك يكشف تفاصيل إصابة فتوح قبل مباراة فيوتشر

كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك تفاصيل إصابة أحمد فتوح الظهير الأيسر قبل مباراة فيوتشر.

وغاب أحمد فتوح عن قائمة الزمالك لمباراة فيوتشر والمقرر إقامتها مساء غدا الخميس في الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

وقال طبيب الزمالك في تصريحات للموقع الرسمي: “أحمد فتوح الظهير الأيسر للأبيض، سيغيب عن لقاء الغد لمعاناته من الإصابة.

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وأشار الدكتور محمد أسامة إلى أن إصابة ظهير الأبيض عبارة عن آلام في العضلة الضامة.

وأوضح: “تم الاتفاق مع الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني، على استبعاده من قائمة الزمالك لمباراة مودرن فيوتشر.

وواصل طبيب الأبيض: “فتوح اشتكى من هذه الإصابة قبل مباراة إياب نهائي الكونفدرالية أمام نهضة بركان المغربي، ولكن تم التعامل معه طبياً وتجهيزه بالشكل المناسب”.

واختتم رئيس الجهاز الطبي تصريحاته: “تم وضع برنامج تأهيلي وعلاجي لظهير الزمالك لتجهيزه بالشكل الأمثل للمشاركة في التدريبات خلال الفترة المقبلة”.