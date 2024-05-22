بعد ارتباط اسمه بـ الاهلي.. بغداد بونجاح إلى الدوري السعودي

انتشرت أنباء خلال الفترة الأخيرة عن ارتباط اسم بغداد بونجاح لاعب فريق السد القطري السابق، بالانتقال إلى النادي الاهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأكدت التقارير أن بونجاح قريب من النادي الاهلي في إطار استعدادات القلعة الحمراء لخوض منافسات كأس العالم للأندية 2025، والمقرر إقامتها في أمريكا، بمشاركة 32 فريقًا.

وخرج اللاعب بتصريحات خلال الأيام القليلة الماضية أكد خلالها أنه أقرب إلى الدوري السعودي للمحترفين خلال الفترة المقبلة، وهو ما ينفي الأنباء الواردة حول انتقاله إلى الاهلي.

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وأكدت صحيفة الميدان الرياضي، اليوم الأربعاء أن نادي الشباب السعودي اتفق مع ‎بغداد بونجاح، واللاعب سوف ينضم لصفوف الليوث في صفقة انتقال حر.

وكان نادي السد القطري، قد أعلن بشكل رسمي رحيل بغداد بونجاح، في نهاية الموسم الحالي، بعد مسيرة امتدت 9 سنوات، حيث أنه انضم إلى صفوف الفريق في عام 2015.

وشارك اللاعب الجزائري صاحب الـ32 عامًا مع السد في 228 مباراة منذ انضمامه إلى الفريق، وسجل خلالها 201 هدف، وصنع 60هدف آخرين.