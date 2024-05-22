قائمة الزمالك لمواجهة فيوتشر في الدوري.. شيكابالا على رأس الغيابات

أعلن البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن القائمة التي سيخوض بها مباراته أمام فيوتشر، في الدوري.

ويلعب الزمالك ضد مودرن فيوتشر، غدًا الخميس، على ستاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وستنطلق أحداث المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية.

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وشهدت قائمة الزمالك العديد من الغيابات وهم:”محمود شيكابالا، محمود علاء، أحمد فتوح، أحمد حمدي، محمد شحاتة، الونش، عبد الشافي، مصطفى الزناري، زياد كمال، مهاب ياسر، موتيابا”.

قائمة الزمالك لمواجهة فيوتشر

حراسة المرمى : محمد عواد – محمد صبحي – عمر عبد العزيز.

الدفاع : عمر جابر – حمزة المثلوثي – حسام عبد المجيد – ياسر حمد .

الوسط : نبيل عماد دونجا – محمد أشرف “روقا” – محمد شحاتة – سيد عبد الله “نيمار” – سيف جعفر – ناصر ماهر – عبد الله السعيد – إبراهيما نداي – يوسف أوباما – مصطفى شلبي – أحمد مصطفى “زيزو”.

خط الهجوم: سيف الجزيري – ناصر منسي – سامسون أكينيولا.