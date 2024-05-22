كشفت تقارير صحفية،اليوم الأربعاء، عن اقتراب نجم النادي الاهلي ومنتخب مصر عمرو السولية، من الانتقال إلى الدوري القطري للمحترفين في الفترة القادمة.

ووفقًا لـ شبكة قنوات «الكأس» القطرية، أن نجم النادي الاهلي عمرو السولية يقترب من الانتقال إلى الدوري القطري، حيث تلقى عرضًا من أحد أندية الدوري هناك من أجل الحصول على خدماته في الميركاتو الصيفي القادم.

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ولم تكشف قناة الكأس أي نادي يريد الظفر بخدمات السولية.

ويعاني عمرو السولية من شد في العضلة الخلفية، وهناك شكوك حول مشاركته في مباراة الترجي في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وخاص عمرو السولية رفقة النادي الاهلي هذا الموسم 18 مباراة، وسجل هدف وحيد، وذلك بسبب إصاباته المتكررة.

ويستعد الاهلي لمواجهة نظيره الترجي التونسي، يوم السبت القادم، على ملعب ستاد القاهرة، ضمن منافسات إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.