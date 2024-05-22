"المجر للأبطال".. الكشف عن ملاعب نهائيات البطولات القارية الأوروبية لعام 2026

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، عن الملاعب التي ستستضيف المباريات النهائية لبطولاته القارية الثلاثة في موسم "2025-2026".

واستقر الاتحاد الأوروبي "يويفا"، على إقامة نهائي دوري أبطال أوروبا للموسم بعد المقبل "2025-2026"، على ملعب "بوشكاش أرينا"، في العاصمة المجرية بودابست.

وتقام مباراة نهائي الدوري الأوروبي للموسم بعد المقبل 2025-2026، على ملعب "بشكتاش" بمدينة إسطنبول التركية، على أن يقام نهائي 2027، في ملعب "فرانكفورت" في ألمانيا.

ومن المقرر أن يستضيف ملعب "لايبزج" بألمانيا، نهائي دوري المؤتمر الأوروبي في عام 2026، على أن تقام النسخة التالية 2027 على ملعب "بشكتاش" بتركيا.

وكان الاتحاد الأوروبي أعلن في وقت سابق، عن ملاعب نهائي البطولات القارية الثلاثة في العام المقبل 2025، حيث يلعب نهائي دوري الأبطال على ستاد "أليانز أرينا" بألمانيا، والدوري الأوروبي على ملعب "سان ماميس" بمدينة بلباو الإسبانية، ونهائي بطولة دوري المؤتمر على ملعب "مييسكي" ببولندا.