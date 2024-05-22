"فأل حسن".. ماذا يفعل الأهلي مع صافرة الكونغولي ندالا حكم نهائي دوري الأبطال؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

يلاقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره الترجي التونسي، يوم السبت المقبل الموافق 25 مايو الجاري، في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر إقامة المباراة، يوم السبت المقبل، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "القاهرة الدولي".

وحسم التعادل السلبي مباراة الذهاب بين الأهلي والترجي التونسي، في اللقاء الذي جمع بينهما يوم السبت الماضي بتونس.

واستقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، على تعيين الحكم الكونغولي جان جاك ندالا حكماً لمباراة العودة بين الأهلي والترجي التونسي.

ويعرف المارد الأحمر وجماهيره هذا الحكم جيداً، حيث سبق له أن أدار 5 مباريات للأهلي من قبل.

وتمكن الأهلي من تحقيق الفوز تحت صافرة الحكم الكونغولي في لقائين، فيما حضر التعادل في 3 مباريات، ولم يلتق المارد الأحمر أي هزيمة في مباراة أدارها ندالا.

وكان ندالا شاهدًا، على تتويج الأهلي بلقب كأس السوبر الأفريقي 2021، في اللقاء الذي جمع بين المادر الأحمر والرجاء المغربي في قطر بإدارة تحكيمية للكونغولي ندالا، والذي انتهى لصالح المارد الأحمر بنتيجة 6-5 بركلات الترجيح.

وسجل الأهلي في المباريات التي أدارها ندالا تحكيمياً 7 أهداف، فيما تلقت شباكه 4 أهداف.

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