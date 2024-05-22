إبراهيم عادل وبيراميدز.. مسلسل تمديد التعاقد مستمر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

في فبراير 2018 تعاقد نادي بيراميدز مع اللاعب إبراهيم عادل قادمًا من صفوف نادي المريخ البورسعيدي.

صاحب الـ 23 عاماً حالياً خاض بقميص بيراميدز 6 مواسم بينهم الموسم الجاري 2023/2024.

ولكن البداية كانت بالمُسمى القديم له الأسيوطي حين انضم له من صفوف المريخ ليستمر مع النادي وإدارته الجديدة ومسماه كذلك الجديد.

بيراميدز أعلن اليوم الأربعاء 22 مايو تمديد تعاقده مع أحد نجوم المنتخب الأولمبي دون أن يكشف مدة التعاقد.

ولكن لا تُعد هذه هي المرة الأولى التي يُجدد أو يُمدد بيراميدز تعاقده مع اللاعب الشاب.

قبل قرابة عامين من الآن بالتحديد 30 أغسطس 2022 بيراميدز أعلن تمديد التعاقد مع إبراهيم عادل ليستمر حتى عام 2026.

هذا كان بعد أشهر من قيام مسؤولو نادي بيراميدز في ديسمبر 2021 بتمديد عقد اللاعب الشاب.

اللاعب شارك بقميص بيراميدز منذ انضمامه في 127 مباراة؛ حيث سجل 31 هدفاً وصنع 10 أهداف لزملائه.

الجناح الأيسر الشاب يُعد قائم المنتخب الأولمبي الذي خاض بقميصه 6 مباريات سجل خلالها هدفًا كما شارك في مثلهم مع المنتخب الوطني الأول الذي انضم له في سبتمبر 2021.

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