مروان عطية: نفكر في نهائي دوري أبطال أفريقيا فقط.. ونبارك للزمالك التتويج بالكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

أكد مروان عطية لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على التركيز الشديد من جانب كل لاعبي الفريق لحصد لقب دوري أبطال أفريقيا في الموسم الحالي 2023-2024.

ويلاقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره الترجي التونسي، يوم السبت المقبل الموافق 25 مايو الجاري، في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال عطية في تصريحات مع وسائل الإعلام، على هامش مران الفريق اليوم: "منذ انتهاء مباراة الذهاب أمام الترجي في تونس، ونحن نركز في التدريبات بشكل كبير، ونعمل على تنفيذ تعليمات المدير الفني، ونتمنى أن يحالفنا الحظ ونحقق لقب البطولة".

وأضاف: "الأهلي دائماً يقدم مباريات كبيرة خارج ملعبه، ومباراة الذهاب أمام الترجي شهدت ظروف خاصة".

وتابع: "نتيجة التعادل السلبي التي شهدها لقاء الذهاب، ليست نتيجة سلبية وأيضاً ليست إيجابية، ومن الجيد إقامة مباراة العودة في القاهرة، لنحسم اللقب على أرضنا ووسط جماهيرنا".

وواصل: "الزمالك فريق كبير واستحق التتويج بلقب الكونفدرالية، ونقدم له التهنئة باعتباره فريق مصري، ولكننا نركز على بطولة دوري الأبطال فقط".

واختتم عطية تصريحاته: "كل تفكيرنا في الوقت الحالي، ينصب على مباراة نهائي دوري الأبطال يوم السبت، ونسعى لإسعاد جماهيرنا، ولا نركز على بطولة السوبر الأفريقي في الوقت الحالي".

وكان التعادل السلبي حسم مباراة الذهاب بين الأهلي والترجي التونسي، في اللقاء الذي جمع بينهما يوم السبت الماضي بتونس.

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